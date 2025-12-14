ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

Δεν έδωσε δικαιώματα η ομάδα του Γκουαρντιόλα και πέρασε... σίφουνας από το Λονδίνο.

Το 16ο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Premier League άνοιξε τον δρόμο στη Σίτι, η Νότιγχαμ με πρωταγωνιστή τον Χάντσον-Οντόι (δύο γκολ) νίκησε την Τότεναμ κι... ανάσανε, ο Βολτεμάντε αποδείχθηκε «μαύρη ηάτα» για τη Νιούκαστλ στο «Στάδιο του Φωτός», ενώ η Άστον Βίλα... το βιολί της και στο Λονδίνο!

Με το Νορβηγό «θωρηκτό» να βρίσκει δύο φορές δίχτυα (έφτασε τα 17 τέρματα στο πρωτάθλημα) και τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» το πολύ δύσκολο εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 κι έδειξε ότι εφέτος μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι θα επιστρέψει στην κορυφή με την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Χάντσον-Οντόι «άνοιξε λογαριασμό» στο «Σίτι Γκράουντ» την τρέχουσα σεζόν και, μάλιστα, δύο φορές. Η Νότιγχαμ που «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στην Τότεναμ τα κατάφερε με το εμφατικό 3-0 και συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 16η θέση της κατάταξης, παίρνοντας βαθιά... ανάσα!

Παράξενο μεν, πραγματικότητα δε. Ο σέντερ φορ της Νιούκαστλ ήταν ο «μοιραίος» της ομάδας του στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη Σάντερλαντ, καθώς με το αυτογκόλ που πέτυχε με τη σέντρα στο β' ημίχρονο χάρισε στις «μαύρες γάτες» τη νίκη με 1-0, μη επιτρέποντας στους «ανθρακωρύχους» να επεκτείνουν το σερί τους (3 νίκες, μία ισοπαλία).

Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ η Αστον Βίλα στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αλλά όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αντίθετα, ισοφάρισε ισάριθμες και στο 79' ο Ρότζερς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ αύξησε το σερί νικών σε 6 για τους «χωριάτες».

Ατυχος στάθηκε για τους γηπεδούχους ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς με το αυτογκόλ που σημείωσε στο 9' έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 1-1. 

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τσέλσι-Έβερτον 2-0

(21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0

(1',60' Εκιτικέ)

Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3

(21' Ουγκοτσούκβου, 86' Σονε - 9' Σμιθ-Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον)

Άρσεναλ-Γουλβς 2-1

(70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(41',89'πεν. Χάαλαντ, 69' Φόντεν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0

(28',50' Χάντσον-Οντόι, 79' Σανγκαρέ)

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0

(46' αυτ. Βολτεμάντε)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3

(1' Φερνάντες, 24' Μπόουεν - 9' αυτ. Μαυροπάνος, 50',79' Ρότζερς) 

Μπρέντφορντ-Λιντς 18:30

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 36

Μάντσεστερ Σίτι 34

Άστον Βίλα 33

Τσέλσι 28

Κρίσταλ Πάλας 26

Λίβερπουλ 26

Σάντερλαντ 26

Μάντσεστερ Γ. 25 15 αγων.

Έβερτον 24

Μπράιτον 23

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Φούλαμ 20

Μπόρνμουθ 20 15 αγων.

Μπρέντφορντ 19 15 αγων.

Νότιγχαμ Φόρεστ

Λιντς 15 15 αγων.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2

</PRE>

 

