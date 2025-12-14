Σλοτ: «Δεν υπάρχει θέμα προς επίλυση με τον Σαλάχ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αγωνίστηκε ως αλλαγή στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπράιτον (2-0) και ο Άρνε Σλοτ μετά το ματς δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία ρήξη ανάμεσά τους.

«Για μένα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς επίλυση με τον Σαλάχ. Είναι όπως με οποιονδήποτε παίκτη. Μιλάς με τους παίκτες σου αν είσαι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος με τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό μετά από όσα συνέβησαν στον αγώνα με τη Λιντς. Ο Μο θα πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής τώρα. Ελπίζω να τα πάει πολύ καλά και εν τω μεταξύ πρέπει να παίξουμε εδώ χωρίς αυτόν, με όχι τόσους πολλούς παίκτες διαθέσιμους», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ερωτηθείς αν ο Σαλάχ είχε δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στη Λίβερπουλ, ο Σλοτ απάντησε: «Νομίζω ότι ήδη γνωρίζετε την απάντηση σε αυτό. Είναι παίκτης μας και τη στιγμή που είναι εδώ, τον χρησιμοποιώ όταν τον χρειαζόμαστε. Σήμερα δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά όταν ήρθε από τον πάγκο μάς βοήθησε».

Όσο για το τι συζήτησαν στις μέρες που μεσολάβησαν μέχρι χθες είπε: «Ό,τι έχει ειπωθεί μεταξύ μας σε αυτή τη συζήτηση μένει μεταξύ μας. Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που μαθαίνεις, ότι ήταν στην ομάδα και η πρώτη μου αλλαγή. Όλα τα άλλα πράγματα που έχουν ειπωθεί σε αυτή τη συζήτηση, δεν τα αναφέρω ποτέ όταν μιλάω με οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Δεν σας λέω ποτέ για τι μιλάμε».

sportfm.gr