Με Ρεάλ αλλά και... Μπαρτσελόνα η κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών του Τόνι Κρόος

Ποιους παίκτες επέλεξε ο Τόνι Κρόος στην καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών.

Ο Τόνι Κρόος επέλεξε την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών. Ο Γερμανός άλλοτε μεγάλος μέσος της Ρεάλ έδειξε προτίμηση σε αρκετούς συμπαίκτες του από την «βασίλισσα» και την εθνική του ομάδα, αλλά είχε και κάποιες... guest εμφανίσεις από παίκτες της Μπαρτσελόνα και όχι μόνο.

Στη θέση του τερματοφύλακα διάλεξε τον Μάνουελ Νόιερ και όχι κάποιον από τη Ρεάλ, όπως τον Ίκερ Κασίγιας ή τον Τιμπό Κουρτουά. Στην άμυνα τα 2/4 είναι της «βασίλισσας», με τον Μαρσέλο αριστερό μπακ και τον Σέρχιο Ράμος στόπερ, ενώ για δεύτερο κεντρικό αμυντικό επέλεξε τον θρύλο της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι, και για δεξιό μπακ τον συμπαίκτη του στη Γερμανία, Φίλιπ Λαμ.

Στο κέντρο προτίμησε τους «Μαδριλένους» Λούκα Μόντριτς και Ζινεντίν Ζιντάν μαζί με τον Λιονέλ Μέσι της Μπαρτσελόνα, ενώ στην επιθετική τριπλέτα επέλεξε τους δύο Ρονάλντο, τον Κριστιάνο και το «φαινόμενο», μαζί με έναν ακόμη παίκτη που διέπρεψε στην «Μπάρτσα», τον Ροναλντίνιο.

 

Διαβαστε ακομη