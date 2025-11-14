O Γιούργκεν Κλοπ... «μπλοφάρει» για την επιστροφή του στα γήπεδα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφές στα… γήπεδα για τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, ανακοίνωσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μέσα από ένα βίντεο στα social media.

Πιο αναλυτικά, ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, με το βίντεό του, ξεγέλασε αρκετούς. Ο πρόλογός του ήταν ιδιαίτερα πειστικός, καθώς είπε:

«Να επιστρέψω ξανά στην πλάγια γραμμή, δε μου έλειπε, έτσι νόμιζα, όμως τώρα νιώθω ένα… μούδιασμα»

«Το χορτάρι στα πόδια μου, η ζεστή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, θέλω να είμαι ξανά εκεί»

Λίγο μετά όμως, τερμάτισε τα όποια… όνειρα είχαν δημιουργηθεί, λέγοντας:

«Όχι όμως ως προπονητής»

Κι αυτό γιατί, θα είναι σχολιαστής για το γερμανικό «Magenta TV», ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

ΔΙΕΘΝΗ

