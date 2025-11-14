ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Μπαπέ η Γαλλία στο Αζερμπαϊτζάν

Η Γαλλία εξασφάλισε χθες βράδυ (13/11) το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς το 4-0 επί της Ουκρανίας στο «Παρκ ντε Πρενς» της χάρισε και μαθηματικά την πρώτη θέση του 4ου προκριματικού ομίλου. Η αναμέτρηση της Κυριακής (16/11) με το Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού είναι πλέον διαδικαστικής σημασίας για τους «τρικολόρ» και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ αποφάσισε να δώσει... ρεπό στον Κιλιάν Μπαπέ, που δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής του ομάδας και επιστρέφει στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με τη γαλλική ομοσπονδία, ο επιθετικός της Ρεάλ ταλαιπωρείται από μία φλεγμονή στον δεξιό αστράγαλο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην ισπανική πρωτεύουσα.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στο ματς με την Ουκρανία, ο Μπαπέ έφτασε τα 55 σε 94 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας και απέχει πλέον μόνο δύο τέρματα από τον ρέκορντμαν Ολιβιέ Ζιρού (57).

Εκτός αποστολής των «τρικολόρ» για το Μπακού θα είναι και ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο μηρό και δεν ήταν διαθέσιμος ούτε χθες, καθώς και ο Μανού Κονέ που συμπλήρωσε κάρτες. Τη θέση του μέσου της Ρεάλ στην 22μελη αποστολή έχει πάρει ο Χεφρέν Τουράμ.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη