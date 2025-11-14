Ο Λόρις Κάριους βρήκε την... Ιθάκη του στην Σάλκε και την οδηγεί στην Βundesliga

Η Σάλκε, η τρίτη ομάδα με τους περισσότερους εγγεγραμμένους φιλάθλους στη Γερμανία (200.000), «ανασταίνεται» ξανά από τις «στάχτες» της χάρη σε έναν ακόμη... Φοίνικα του ποδοσφαίρου: τον Λόρις Κάριους.

Οι «Βασιλικοί Μπλε», που έχουν επτά Bundesliga , πέντε DFB Pokal και ένα Κύπελλο UEFA στη συλλογή τους, ονειρεύονται να επιστρέψουν στην ελίτ μετά από δύο συνεχόμενους υποβιβασμούς, 2021 και 2023, και δύο σεζόν στις οποίες βρέθηκαν πιο κοντά στη Γ΄ Κατηγορία, τερματίζοντας 10η και 14η.

Αυτή τη σεζόν, ωστόσο, βρίσκονται σε θέσεις που την οδηγούν πίσω στην μεγάλη κατηγορία, είναι δεύτερη με 27 βαθμούς, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Πάντερμπορν, και τέσσερις μπροστά από την Έλβερσμπεργκ, που είναι τρίτη με 23.

Έχει ενδιαφέρον, όμως διότι, αποτελεί την έβδομη χειρότερη επίθεση, 16 γκολ σε 12 παιχνίδια και έχουν τη χαμηλότερη κατοχή (43%) στη Bundesliga 2. Ωστόσο, η δουλεμένη στρατηγική τους στις στημένες φάσεις, έχουν σκοράρει οκτώ γκολ από στημένα, το counter-pressing τους, είναι η δεύτερη ομάδα σε σπριντ, 170 ανά παιχνίδι, και η αμυντική σταθερότητα που έχει εμφυσήσει ο Μίρον Μούσλιτς αποδίδουν καρπούς.

Athletiko.gr