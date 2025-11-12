Ο Πογκμπά ανάμεσα στους 70 αθλητές που ζητούν επισήμως τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA

Ο Πολ Πογμπά είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μονακό και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με τον αποκλεισμό του από τα γήπεδα για 18 μήνες, λόγω του σκανδάλου για παραβίαση των κανονισμών για ντόπινγκ.

Παρά την... αδράνειά του εντός αγωνιστικού χώρου, ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν παραμένει το ίδιο ανενεργός και εκτός αυτού, μιας και χρησιμοποιεί τη φωνή και τη δύναμή του για να περάσει το δικό του μήνυμα. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος μέσος, μαζί με ακόμα 69 αθλητές, ασκούν πιέσεις προς την UEFA για να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της αποβολής του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Πογκμπά έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά τη στήριξή του προς την Παλαιστίνη, ενώ το 2021 εθεάθη στο «Old Trafford» να σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης, παρέα με τον τότε συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό. Η επιστολή εστάλη από την οργάνωση «Athletes 4 Peace» στον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, με την υποσημείωση ότι υπάρχει βαθιά ανησυχία για την έλλειψη ηθικής στάσης από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Μεταξύ των άλλων γνωστών υπογραφόντων είναι ο Αντάμα Τραορέ, ποδοσφαιριστής της Φούλαμ, ο Σαντί Ριάντ της Κρίσταλ Πάλας, αλλά και ο πρώην προπονητής της Λέστερ, Νάιτζελ Πίρσον.

Η επιστολή αναφέρει:

«Κανένα κοινό στάδιο, σκηνή ή αθλητικός χώρος της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να υποδέχεται ένα καθεστώς που διαπράττει γενοκτονία, απαρτχάιντ και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η συνεχιζόμενη ατιμωρησία του Ισραήλ για τέτοια εγκλήματα θα τερματιστεί μόνο μέσω συλλογικής συνειδητής δράσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που θα μπλοκάρουν τη συμμετοχή του σε αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα».

