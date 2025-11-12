ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο 40χρονος Λούκας Ποντόλσκι δεν σκέφτεται ν' αποσυρθεί

Ο 40χρονος Λούκας Ποντόλσκι, πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, της Αρσεναλ, αλλά και της εθνικής Γερμανίας, με την οποία πανηγύρισε τον τίτλο του παγκοσμίου κυπέλλου το 2014, δεν σκέφτεται, παρά την ηλικία του, ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα. Από το καλοκαίρι του 2021 αγωνίζεται στην Πολωνία, χώρα καταγωγής του πατέρα του, και στην Γκόρνικ Ζάμπρζε, με την οποία συζητά τώρα την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ποντόλσκι αγωνίστηκε στην εθνική ομάδας της Γερμανίας μεταξύ 2004 και 2017, πραγματοποίησε 130 εμφανίσεις και σημείωσε 49 τέρματα για τη χώρα του, ενώ παράλληλα κατέκτησε το Μουντιάλ στη Βραζιλία. Σε συλλογικό επίπεδο είχε σπουδαία περιόδους με την Κολονία, την Μπάγερν Μονάχου, την Αρσεναλ, την Ιντερ και τη Γαλατασαράι.

Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο βετεράνος επιθετικός είχε ανακοινώσει ότι θα «κρεμάσει τα παπούτσια του» τον Οκτώβριο του 2024, αλλά άλλαξε γνώμη και παραμένει από τότε βασικός στην πολωνική ομάδα, έχοντας την περασμένη σεζόν πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 29 συμμετοχές.

