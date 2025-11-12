ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πέντε δυσαρεστημένοι παίκτες από τον Αλόνσο

Οι πέντε δυσαρεστημένοι παίκτες από τον Αλόνσο

Απογοητευμένοι με την εξέλιξη της χρονιάς και τον χρόνο συμμετοχής τους

Ενώ ο ισπανικός Τύπος αποκαλύπτει σχεδόν καθημερινά, αναφορές για προβλήματα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, η περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Ο Βάσκος προπονητής φέρεται να έχει ήδη χάσει τον έλεγχο και τον σεβασμό από τους παίκτες του, πολλοί από τους οποίους διαφωνούν με το στυλ και τις μεθόδους διαχείρισης που εφαρμόζει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Defensa Central», πέντε παίκτες που θεωρείτο ότι θα έπαιζαν πιό συχνά υπό τις οδηγίες του Αλόνσο και θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες από πριν με τον Ισπανό τεχνικό, αποδεικνύεται ότι έκαναν λάθος και είναι απογοητευμένοι με την εξέλιξη της χρονιάς.

Ο λόγος για τους Αντρίι Λούνιν, Γκονζάλο Γκαρσία, Φραν Γκαρσία, Έντρικ και Ντάνι Σεμπάγιος, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από την στάση του Αλόνσο, αυξάνοντας τον προβληματισμό στο «εσωτερικό» των Μαδριλένων.

