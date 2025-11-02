Τριάρα με σεληνιασμένο Χάλαντ η Σίτι!

Η ομάδα του Ιραόλα ήταν ξανά καλή, αλλά ο φορμαρισμένος Χάαλαντ είχε άλλη γνώμη και με δύο γκολ καθάρισε για τους «πολίτες», υποχρεώνοντάς τη ,στην πρώτη της ήττα μετά από 2,5 μήνες. Το μοναδικό που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να ισοφαρίσουν προσωρινά με τον Άνταμς.

Ανεβάζει στροφές η Μάντσεστερ Σίτι, κέρδισε και την Μπόρνμουθ, είναι μόνη δεύτερη και βλέπει μόνο… Άρσεναλ. Πρωταγωνιστής ο Χάαλαντ με δύο γκολ, εξαιρετικός Ο’ Ράιλι με ένα ακόμη. Η παρέα του Σεμένιο ισοφάρισε προσωρινά, αλλά παραδόθηκε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Η αυλαία της αναμέτρησης άνοιξε με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν δίχτυα από τα… αποδυτήρια. Μόλις στα 53 δευτερόλεπτα, έπειτα από ωραία συνεργασία, ο Κρούπι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Βέβαια, η κίνησή του ήταν βιαστική, δεν πρόλαβε να καλυφθεί και το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Αυτό σαν να… αφύπνισε τους «πολίτες», οι οποίοι άρχισαν να ασκούν τη δική τους πίεση. Οι γραμμές της ομάδας του Ιραόλα ήταν αρκετά ψηλά και ο Χάαλαντ βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε.

Μετά από καταπληκτική ασίστ του Σερκί, ο Νορβηγός βγήκε τετ – α – τετ και έκανε το 1-0 στο 17ο λεπτό.

Άμεση ήταν η απάντηση της Μπόρνμουθ, καθώς ισοφάρισε λίγα λεπτά αργότερα, στο 25’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και λανθασμένη εκτίμηση του Ντοναρούμα, ο Τάιλερ Άνταμς είδε την μπάλα μπροστά του και την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-1.

Το 2-1 το πρώτου μέρους διαμόρφωσε στο 33ο λεπτό ξανά ο Χάαλαντ με παρόμοιο τρόπο. Αφού πέρασε τον Πέτροβιτς, πλάσαρε υποδειγματικά και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Πεπ.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπόρνμουθ ξεκίνησε όπως και στο πρώτο, ψάχνοντας την ισοφάριση. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 51ο λεπτό, με τον σκόρερ του ακυρωμένου γκολ, Κρούπι.

Στο 54’ ο ίδιος παίκτης είχε ξανά την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Ντιναρούμα δεν του το επέτρεψε.

Αφού λοιπόν οι φιλοξενούμενοι δεν σκόραραν, το έκανε η ομάδα του Πεπ. Ο πολύ καλός στην αναμέτρηση Νίκο Ο’ Ράιλι μπήκε στην περιοχή, ζύγισε το πόδι του και με ένα συρτό σουτ έκανε το 3-1.

Από εκεί και έπειτα, το ματς έσβησε, η Μπόρνμουθ πίεσε, δεν κατάφερε όμως κάτι περισσότερο.

Έτσι έχασε τη 2η θέση, τουλάχιστον προς ώρας, από τους «πολίτες», οι οποίοι έφτασαν τους 19 βαθμούς.

england365.gr