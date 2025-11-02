Ο Σαλάχ ζήτησε χρόνο από τους φιλάθλους

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τόνισε πως η Λίβερπουλ θα χρειαστεί χρόνο, προκειμένου να βρει τη χημεία της.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός σκόραρε στη νίκη 2-0 επί της Άστον Βίλα και έφτασε τα 250 γκολ με τη φανέλα των «κόκκινων». Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «χωριάτες», ο διεθνής ποδοσφαιριστής έκανε λόγο για μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα του, μέχρι στιγμής. Ο Σαλάχ υποστήριξε πως το καλοκαίρι έγιναν καλές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι και πως τα νέα αποκτήματα θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν στην ομάδα.

Ο Σαλάχ τόνισε χαρακτηριστικά: «Είχα πει στην αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν για εμάς, έχουμε μερικούς νέους παίκτες, πολύ καλές μεταγραφές, αλλά χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στην ομάδα και χάσαμε και μερικούς καλούς παίκτες. Χρειαζόμαστε απλώς χρόνο για να προσαρμοστούμε και να γνωρίσουμε ο ένας τα παιχνίδια του άλλου και θα είμαστε καλά».

