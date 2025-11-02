ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λυτρώθηκε στο 90+4 από αυτογκόλ η Ίντερ

Δημοσιευτηκε:

Διπλό επί της Βερόνα που την κρατά σε επαφή με την κορυφή.

Το αυτογκόλ του Φρέζε στο 94ο λεπτό έδωσε στην Ίντερ μια απροσδόκητη νίκη, παρά την αντεπίθεση της Βερόνα στο τέλος. Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται πλέον σε απόσταση ενός βαθμού από την πρωτοπόρο Νάπολι (0-0 χθες με την Κόμο), εν αναμονή του αγώνα Μίλαν-Ρόμα (21:45).

Ο Ζιελίνσκι άνοιξε (16’) τις αποστάσεις στο σκορ , σκοράροντας ξανά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο- με ένα εξαιρετικό γκολ με δεξί βολέ από την άκρη της περιοχής νίκησε τον Μοντιπό.

Η Βερόνα ισοφάρισε (40’) με όμορφο διαγώνιο σουτ του Τζιοβάνε, ενώ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί , αλλά το σουτ του Όρμπαν (45+3) σταμάτησε στο δοκάρι του Ζόμερ.

Χρειάστηκε να φτάσει 94ο λεπτό και το αυτογκόλ του Φρέζε-- προκειμένου η Ίντερ να φύγει νικήτρια από την Βερόνα, που έχει κάθε λόγο απογοήτευσης, αφού η δική της αντεπίθεση στην επανάληψη δεν είχε αποτέλεσμα.

Διαβαστε ακομη