Τσάμπι Αλόνσο: «Ο εκτελεστής είναι ο Εμπαπέ, δεν μου άρεσε το πέναλτι του Βινίσιους»

Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε μια επιβλητική νίκη (4-0 επί της Βαλένθια) για την 11η αγωνιστική της LaLiga, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος εκτέλεσε πέναλτι χωρίς να είναι ο προκαθορισμένος εκτελεστής.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν σαφής στη συνέντευξη Τύπου: «Ο εκτελεστής είναι ο Κιλιάν. Το έχουμε ξεκαθαρίσει εσωτερικά. Ο Βινίσιους πήρε την πρωτοβουλία, αλλά ο πρώτος εκτελεστής των πέναλτι είναι ο Εμπαπέ».

Ο Βινίσιους ανέλαβε την εκτέλεση λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αστόχησε και στέρησε από τη Ρεάλ την ευκαιρία να προηγηθεί 3-0.

Ο Αλόνσο, εμφανώς εκνευρισμένος, παραδέχθηκε: «Θύμωσα γιατί το χαμένο πέναλτι ήρθε σε κρίσιμη στιγμή. Θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι. Ευτυχώς ο Μπέλινγχαμ σκόραρε αμέσως μετά».

Παρόλα αυτά, ο προπονητής φρόντισε να μην οξύνει την κατάσταση, εξηγώντας ότι «τέτοια λάθη συμβαίνουν» και πως «η ομάδα παραμένει ενωμένη».

Στη συνέχεια, ο Αλόνσο αναφέρθηκε στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές: «Δύο γκολ ανά παιχνίδι είναι μια καταπληκτική επίδοση. Ο Κιλιάν έχει έμφυτο ένστικτο για το γκολ και είναι πάντα εκεί που πρέπει»

Για τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τόνισε την πληρότητα και τη συνέπειά του: «Είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, κυριαρχεί στο κέντρο και βελτιώνεται συνεχώς. Καταλαβαίνει τη θέση του και προσαρμόζεται σε κάθε ρόλο».

Όσο για τον Τζουντ Μπέλινγχαμ, σχολίασε: «Το γκολ του ήρθε από ιδανική θέση. Όταν παίζει κοντά στην περιοχή, είναι καθοριστικός».

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε και για τη στρατηγική διαχείρισης του ρόστερ ενόψει του αγώνα με τη Λίβερπουλ στο Champions League: «Κάναμε νωρίτερες αλλαγές για να ξεκουράσουμε παίκτες. Είχαμε τον έλεγχο και έπρεπε να είμαστε έξυπνοι. Δεν θέλω χαλάρωση – κάθε παιχνίδι χρειάζεται σωστή προετοιμασία και νοοτροπία».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρεάλ δεν θα προπονηθεί στο «Άνφιλντ», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δική μου απόφαση. Θέλουμε να δουλέψουμε ήρεμα στη Μαδρίτη, χωρίς δεκάδες κάμερες γύρω μας».

