Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

Αίσθηση είχε προκαλέσει χθες η δημόσια απολογία του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ζήτησε συγνώμη για την οργισμένη αντίδρασή του στην αλλαγή που έγινε κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο El Clasico της Κυριακής, όταν  πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια βρίζοντας και χειρονομώντας. Ο Βραζιλιάνος σταρ αντικαταστάθηκε στο 71ο λεπτό από τον συμπατριώτη του Ροντρίγκο, παρά το γεγονός ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο νικητήριο γκολ και  ήταν πολύ καλός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

 

Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγνώμη από τους φιλάθλους και τη διοίκηση για τη συμπεριφορά του, αλλά από τη δήλωσή του απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στον Αλόνσο, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά. 

Τελικά όμως ο 25χρονος σταρ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «El chiringuito» ζήτησε συγνώμη και από τον προπονητή του στη χθεσινή προπόνηση. Συναντήθηκε με τον Τσάμπι Αλόνσο στο γραφείο του νεαρού κόουτς, στον οποίο απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, ζητώντας συγγνώμη και από αυτόν, δεσμευόμενος μάλιστα πως δεν θα έχει ξανά τέτοια συμπεριφορά. Ο Αλόνσο είναι πλέον ικανοποιημένος καθώς ο «Βίνι» αναγνώρισε το λάθος του και δεσμεύτηκε για το μέλλον.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη