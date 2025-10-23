Μέσα σε μια βραδιά η Τσέλσι άλλαξε την πρώτη 3άδα των νεαρότερων σκόρερ της στο Champions League!

Η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση με τον Αίαντα και έφτασε πανεύκολα στο τελικό 5-1, κλείνοντας το σκορ από το 48ο λεπτό.

Στην αναμέτρηση του «Στάμφορντ Μπριτζ» και παρά την έντονη βροχόπτωση, οι πιτσιρικάδες του Μαρέσκα έκαναν κουμάντο...

Ο Εστεβάο κατάφερε με γκολ στην ηλικία των 18 ετών και 181 ημερών να γίνει ο πιο νεαρός ever στα χρονικά του λονδρέζικου κλαμπ με γκολ στο Champions League, ξεπερνώντας … 33 λεπτά αργότερα, το ρεκόρ που έκανε στο ίδιο ματς ο Μαρκ Γκίου.

Ο τελευταίος είχε ανοίξει το σκορ για την Τσέλσι σε ηλικία 19 ετών και 291 ημερών, ωστόσο, λίγο αργότερα θα έμενε τελικά 3ος στη σχετική λίστα, αφού και ο Ταϊρίκ Τζορτζ στην έναρξη του δεύτερου μέρους χρίστηκε σκόρερ και είναι γεννημένος έναν μήνα μετά από τον Γκίου.

