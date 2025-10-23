Οι εφτά απόλυτες, οι... επιστροφές και οι προκλήσεις – Πρόγραμμα Europa League

Άστον Βίλα, Πόρτο και Ντιναμό Ζάγκρεμπ θέλουν να εξακολουθήσουν να... πετάνε ψηλά, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Σέλτικ επιθυμούν να ανακάμψουν, ενώ Παναθηναϊκός-που αγωνίζεται (19:45) με την Φέγενορντ στο Ρότερνταμ και ΠΑΟΚ που θα επισκεφτεί τη Λιλ (22:00), θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν από τις ήττες της 2ης αγωνιστικής, στο τρίτο βήμα της League phase του Europa League, που είναι προγραμματισμένο να το κάνουν σήμερα και οι 36 ομάδες.

Άστον Βίλα, Πόρτο, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Λιλ, Μίντιλαντ, Μπράγκα και Λιόν μπαίνουν με 100% ρεκόρ την 3η αγωνιστική. Η Ρόμα και η Σέλτικ μπορούν να απαντήσουν στις εντός έδρας ήττες της 2ης αγωνιστικής, καθώς φιλοξενούν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα. Η Φενερμπαχτσέ και η Στουτγάρδη έχουν το δεύτερο και τρίτο υψηλότερο ποσοστό κατοχής μπάλας στη διοργάνωση μέχρι στιγμής, με τις δύο ομάδες να συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη;

Ο πρώτος μεγάλος εντός έδρας αγώνας της Φόρεστ μετά από τρεις δεκαετίες έληξε με απογοήτευση, καθώς η Μίντγιλαντ έφυγε από το City Ground με νίκη 3-2. Η ανάκαμψη-με προπονητή πλέον τον Ντάιτς- δεν θα είναι εύκολο κατόρθωμα, καθώς φιλοξενεί μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, την Πόρτο, η οποία έφτασε τις εννέα νίκες σε εννέα αγώνες υπό τον Φραντσέσκο Φαριόλι χάρη στο νικητήριο γκολ του Ροντρίγκο Μόρα στο τέλος εναντίον του Ερυθρού Αστέρα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

19:45 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

19:45 Σάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος

19:45 Φενερμπαχτσέ - Στουτγκάρδη

19:45 Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας

19:45 Λιόν - Βασιλεία

19:45 Στεάουα Βουκ. - Μπολόνια

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα

19:45 Γκενκ - Μπέτις

19:45 Μπραν - Ρέιντζερς

22:00 Ρόμα - Πλζεν

22:00 Λιλ - ΠΑΟΚ

22:00 Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ

22:00 Γιουνγκ Μπόις - Λουντογκόρετς

22:00 Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο

22:00 Θέλτα - Νις

22:00 Μάλμε - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6

Μίντιλαντ 6

Άστον Βίλα 6

Μπράγκα 6

Λιόν 6

Λιλ 6

Πόρτο 6

Βικτόρια Πλζεν 4

-------------------

Μπέτις 4

Φράιμπουργκ 4

Φερεντσβάρος 4

Παναθηναϊκός 3

Θέλτα 3

Βασιλεία 3

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3

Ρόμα 3

-------------------

Μπραν 3

Γκενκ 3

Γιουνγκ Μπόις 3

Φενερμπαχτσέ 3

Λουντογκόρετς 3

Στουρμ Γκρατς 3

Στουτγκάρδη 3

Στεάουα Βουκ. 3

-------------------

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Μπολόνια 1

ΠΑΟΚ 1

Σέλτικ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0

Ουτρέχτη 0

Φέγενορντ 0

Σάλτσμπουργκ 0

Μάλμε 0