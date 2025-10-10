Μπαπέ: «Αφήστε ήσυχο τον Γιαμάλ, είναι ένα παιδί 18 χρονών»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, υπερασπίστηκε τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα, αναφορικά με την εξωγηπεδική ζωή του.
Ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε για τον Λαμίν Γιαμάλ και την εξωγηπεδική ζωή του νεαρού μεσοεπιθετικού, με τον Γάλλο να υψώνει ασπίδα προστασίας στο wonderkid της Μπαρτσελόνα.
«Ο κόσμος μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή, νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσουν στην ησυχία του. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στη ζωή, είναι ένα 18χρονο παιδί», ανέφερε ο Κιλιάν Μπαπέ.
