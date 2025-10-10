Μπαπέ: «Αφήστε ήσυχο τον Γιαμάλ, είναι ένα παιδί 18 χρονών»

Ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε για τον Λαμίν Γιαμάλ και την εξωγηπεδική ζωή του νεαρού μεσοεπιθετικού, με τον Γάλλο να υψώνει ασπίδα προστασίας στο wonderkid της Μπαρτσελόνα.

«Ο κόσμος μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή, νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσουν στην ησυχία του. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στη ζωή, είναι ένα 18χρονο παιδί», ανέφερε ο Κιλιάν Μπαπέ.

sdna.gr