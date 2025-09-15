Επιστρέφει τέλη Σεπτεμβρίου στο Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα

Η μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό της σπίτι είναι γεγονός. Το ανακαινισμένο Καμπ Νου θα ανοίξει τις πύλες του στα τέλη Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος στη διετία παρουσίας των «Μπλαουγκράνα» στο Μοντζουίκ.

Η διοίκηση του συλλόγου ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πλέον το γήπεδο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον πρώτο του αγώνα στη La Liga στις 28 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Καμπ Νου θα υποδεχθεί ξανά μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς στις 21 Οκτωβρίου η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ένα ματς που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού οι πρωταθλητές Ελλάδας θα είναι από τις πρώτες ομάδες που θα δοκιμαστούν στο νέο «στολίδι» των Καταλανών.

Πηγή: sport-fm.gr