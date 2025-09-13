Θεότρελο Derby d’Italia με νικήτρια τη Γιουβέντους

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δυο ανατροπές η Γιουβέντους κέρδισε την Ίντερ

Πέρυσι, το ίδιο παιχνίδι, αλλά στο «Σαν Σίρο», ολοκληρώθηκε στο 4-4 και φέτος, οι Γιουβέντους και Ίντερ φρόντισαν να κάνουν το Σάββατο της 13ης Σεπτεμβρίου του 2025, το ίδιο εντυπωσιακό για τον κόσμο, όπως και στις 27/10/2024.

Όπως και τότε, που ο Γιλντίζ είχε κάνει τους «νερατζούρι» να … χτυπιούνται και να τα βάζουν με τις κακές τους αντιδράσεις και την κακή τους μοίρα, έτσι και φέτος, η Πρωταθλήτρια του 2024 έμεινε αποσβολωμένη, τη στιγμή που η «Γηραιά Κυρία» κατάφερνε μέχρι το 90’+1’ να κάνει… ανατροπή στην ανατροπή και να φτάσει στο 4-3.

Οι «μπιανκονέρι» προηγήθηκαν με το ωραίο χαμηλό τελείωμα με το αριστερό από τον Κέλι για το 1-0 στο 14ο λεπτό, για να έρθει η πρώτη απάντηση από τη Μίλαν με ένα μαγικό αριστερό σουτ του Τσαλχάνογλου στο 30’.

Ο Γιλντίζ απάντησε στη… μαγεία του Τούρκου και με μακρινή προσπάθεια έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τη Γιουβέντους με 2-1 στο 38’. Πάλι ο «Τσάλχα» και αυτή τη φορά με ακόμα πιο ωραίο τέρμα, στοπάροντας με το στήθος και «εκτελώντας» με το δεξί έκανε το 2-2, για να έρθει ο Μάρκους Τουράμ από εκτέλεση κόρνερ του Ντιμάρκο να κάνει το πρώτο come-back στο ντέρμπι, για το 3-2 των Μιλανέζων στο 76’.

Ο αδερφός του, ο μικρός Κεφρέν, θα τιμωρούσε την ολιγωρία της άμυνας των «νερατζούρι» στο 83’ για να ισοφαρίσει σε 3-3 με κεφαλιά, ενώ, στο 90’+1’ ο Άντζιτς με εκπληκτικό μακρινό σουτ νίκησε τον Ζόμερ για το τελικό 4-3 σε ακόμα ένα θεότρελο Derby d’Italia.

