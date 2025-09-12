Παρουσιάστηκε από τη Μίλαν ο Ραμπιό και... χτυπάει την πόρτα της 11άδας άμεσα!

Ο Ραμπιό ανήκει εδώ και μερικές μέρες στη Μίλαν, όπου παραχωρήθηκε από τη Μαρσέιγ έχοντας εκδιωχθεί από το γαλλικό κλαμπ και τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, μετά από άγριο καυγά με συμπαίκτη του.

Ο Γάλλος χαφ υπέγραψε στους «ροσονέρι», παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και από τη στιγμή που είχε ήδη αγωνιστεί το προηγούμενο διάστημα με τους Μασσαλούς, είχε τρομερά αποτελέσματα στα εργομετρικά τεστ και τις ιατρικές εξετάσεις.

Αυτό, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, κάνει τον Αλέγκρι να σκέφτεται να ξεκινήσει τον Ραμπιό στα χαφ στο Κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Μπολόνια, χτυπώντας κατευθείαν την πόρτα της 11άδας των Μιλανέζων, 48 ώρες αφότου παρουσιάστηκε!

