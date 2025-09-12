Φεύγει τον Γενάρη ο Ματετά, θέλει 50 εκατ. ευρώ η Κρίσταλ Πάλας

Πεπρωμένο φυγείν αδύνατο για Ζαν Φιλίπ Ματετά και κατ’ επέκταση Κρίσταλ Πάλας…

Ως γνωστόν, ο Γάλλος σέντερ φορ είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων το καλοκαίρι, ωστόσο ο λονδρέζικος σύλλογος είχε αποφασίσει να μην τον παραχωρήσει, όπως και έγινε.

Εξέλιξη, πάντως, που δεν ικανοποίησε τον Ματετά, ο οποίος, όπως αναφέρει μάλιστα σε ρεπορτάζ της η «Daily Mail», εξακολουθεί να επιθυμεί την μεταγραφή του σε μια μεγαλύτερη ομάδα από την Κρίσταλ Πάλας.

Παρότι, λοιπόν, ο Ολιβερ Γκλάσνερ θέλει να κρατήσει τον 28χρονο επιθετικό στο ρόστερ, όλα δείχνουν ότι η Κυπελλούχος Αγγλίας θα αναγκαστεί να τον παραχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Όπως αναφέρεται, δε, στο ίδιο δημοσίευμα αλλά Αστον Βίλα, Λιντς και Νιούκαστλ θα κινηθούν για την απόκτηση του, ενώ για την απόκτηση του Ματετά -ο οποίος κοστολογείται στα 50 εκατομμύρια ευρώ- φέρεται να κινούνται και σύλλογοι από την Γερμανία αλλά και την Ισπανία.

sport-fm.gr