Πεπ Γκουαρδιόλα: Η αυτοκρατορία κλυδωνίζεται...

Η Σίτι επιστρέφει στη δράση, όμως η πίεση για μια μεγάλη νίκη είναι μεγαλύτερη από τη δίψα για ένα τρίποντο γοήτρου. Ντέρμπι του Μάντσεστερ και το ξεκίνημα της ακριβοθώρητης ομάδας του Πεπ στην Premier League προκαλεί προβληματισμό, αν όχι μίνι κλυδωνισμούς. Κινδυνεύει η αυτοκρατορία του Γκουαρδιόλα; Πως αφουγκράζεται όμως ο βρετανικός Τύπος τον κίνδυνο απόλυσης του Καταλανού;

Η αντίδραση του Πεπ σε μια μικρή κρίση δεν ήταν να βυθιστεί στις εμμονές του, αλλά να αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Δεν παρασύρθηκε από τις δύο ήττες στα τρία πρώτα ματς της Premier League, προτίμησε να στραφεί σε πράγματα που τον κάνουν χαρούμενο, όπως το τένις και το γκολφ. Βρέθηκε στον τελικό του US Open στη Νέα Υόρκη, αλλά και στο τουρνουά γκολφ του Wentworth, για να στηρίξει τον φίλο του, Τόμι Φλίτγουντ.

Η τελευταία φορά που αναζήτησε τέτοιες «αποδράσεις» εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων ήταν το 2012, όταν και βρέθηκε στο Ryder Cup. Η ουσία είναι πως ο Καταλανός αναζητά παρηγοριά μακριά από τη Σίτι και το γεγονός αυτό μαρτυρά αλλαγή νοοτροπίας. Στα 54 του, με φόντο τόσο την κακή εκκίνηση όσο και την υπόθεση των δεκάδων κατηγοριών που βαραίνουν τον σύλλογο, δείχνει σαν να μην έχει πια την καρδιά του ολοκληρωτικά στη μάχη. Μετά την ήττα από την Μπράιτον, έμοιαζε χωρίς ενέργεια, σαν σε θολό παραλήρημα, ενώ δεν έριξε ευθύνες σε διαιτητές ή παίκτες. Δεν είχε τη διάθεση...

Μετά από εννέα χρόνια ο Γκουαρδιόλα είναι ήδη ο τέταρτος μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League. Ωστόσο, παρά τα 18 τρόπαια, το ερώτημα που αρχίζει να αιωρείται είναι: μήπως έχασε τη στιγμή της ιδανικής αποχώρησης; Το κατόρθωμα των τεσσάρων διαδοχικών τίτλων θα μπορούσε να αποτελέσει το τέλειο φινάλε.