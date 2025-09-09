Με... old school αύρα η νέα, πράσινη εμφάνιση της Λίβερπουλ!

Πάντοτε το ρετρό στυλ που έχει να θυμίσει παλιές, καλές εποχές, γίνεται τρομερά αποδεκτό από τις τάξεις των οπαδών αναφορικά με τις φανέλες των ομάδων.

Και κάτι τέτοιο πέτυχε αμέσως και η Λίβερπουλ που επέλεξε να κυκλοφορήσει σε πράσινο χρώμα με Old school διάθεση, τη νέα, 3η εμφάνιση του συλλόγου.

Από τη δεκαετία των '90s κι εκείνη του 2000, οι «κόκκινοι» γίνονταν... πράσινοι κατά περίσταση και θα έχουν και φέτος αυτή τη δυνατότητα.

