ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... old school αύρα η νέα, πράσινη εμφάνιση της Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με... old school αύρα η νέα, πράσινη εμφάνιση της Λίβερπουλ!

Με τιμή στη δεκαετία των '90s και του 2000, παρουσιάστηκε η νέα, τρίτη εμφάνιση της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν και κυκλοφορεί σε πράσινο χρώμα, κουβαλώντας... πολλές αναμνήσεις!

Πάντοτε το ρετρό στυλ που έχει να θυμίσει παλιές, καλές εποχές, γίνεται τρομερά αποδεκτό από τις τάξεις των οπαδών αναφορικά με τις φανέλες των ομάδων. 

Και κάτι τέτοιο πέτυχε αμέσως και η Λίβερπουλ που επέλεξε να κυκλοφορήσει σε πράσινο χρώμα με Old school διάθεση, τη νέα, 3η εμφάνιση του συλλόγου. 

Από τη δεκαετία των '90s κι εκείνη του 2000, οι «κόκκινοι» γίνονταν... πράσινοι κατά περίσταση και θα έχουν και φέτος αυτή τη δυνατότητα. 

 

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη