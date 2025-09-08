ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομεροί Γεωργιανοί, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη βρέχονται τα παιδάκια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρομεροί Γεωργιανοί, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη βρέχονται τα παιδάκια

Με τα χέρια τους, σκύβοντας από κάνω τους για να τους προφυλάξουν και γενικότερα όπως μπορούσαν, οι Γεωργιανοί προσπάθησαν να μη βραχούν πολύ τα παιδάκια – μασκότ που του συνόδευαν.

Με σκόρερ τους Κβαρατσχέλια, Γκαγκνίτζε και Μικαουτάτζε, η Γεωργία επιβλήθηκε 3-0 της Βουλγαρίας το βροχερό απόγευμα της Κυριακής, αλλά περισσότερο από τα γκολ και τη νίκη, αναδείχθηκε η ανθρωπιά των διεθνών παικτών.

Εκείνοι, προσπάθησαν ώστε τα παιδάκια που τους συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο να γλιτώσουν από τη δυνατή βροχή κι έτσι κατά την παράταξή τους στο χορτάρι και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι Γεωργιανοί φρόντισαν για τα πιτσιρίκια.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη