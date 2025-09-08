Τρομεροί Γεωργιανοί, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη βρέχονται τα παιδάκια

Με σκόρερ τους Κβαρατσχέλια, Γκαγκνίτζε και Μικαουτάτζε, η Γεωργία επιβλήθηκε 3-0 της Βουλγαρίας το βροχερό απόγευμα της Κυριακής, αλλά περισσότερο από τα γκολ και τη νίκη, αναδείχθηκε η ανθρωπιά των διεθνών παικτών.

Εκείνοι, προσπάθησαν ώστε τα παιδάκια που τους συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο να γλιτώσουν από τη δυνατή βροχή κι έτσι κατά την παράταξή τους στο χορτάρι και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι Γεωργιανοί φρόντισαν για τα πιτσιρίκια.

