Προκριματικά Μουντιάλ: Στόχος της Σκωτίας η πρώτη νίκη με θύμα τους Λευκορώσους

Δύσκολο και στραβό ήταν το ξεκίνημα της Λευκορωσίας στη προκριματική φάση για το Μουντιάλ του 2026, καθώς γνώρισε μία βαριά ήττα με 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την κεφάτη Εθνική Ελλάδος. Πλέον οι Λευκορώσοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την καταστροφική τους πρεμιέρα, όμως αυτό το έργο μόνο εύκολο δεν πρόκειται να είναι, καθώς θα υποδεχθούν τη Σκωτία.

Οι Σκωτσέζοι είχαν ένα σαφώς και πιο δύσκολο έργο σε σχέση με την Ελλάδα, καθώς ταξίδεψαν μέχρι την Σκανδιναβία για να αναμετρηθούν με τη Δανία, με το παιχνίδι να λήγει χωρίς σκορ (0-0) και τις ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό. Τώρα η παρέα του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έχει την ευκαιρία να κάνει ένα σημαντικό διπλό και να ξεκινήσει το κυνήγι της για την πρώτη θέση.

Την ίδια ώρα η Ελβετία θα υποδεχθεί την Σλοβενία σε μία αμφίρροπη μονομαχία. Σίγουρα οι Ελβετοί ως γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα, όμως ο Μπέντζαμον Σέσκο στοχεύει στο πρώτο τρίποντο της ομάδας του, μετά το εντυπωσιακό 2-2 απέναντι στη Σουηδία των πολλών αστέρων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ για τη Δευτέρα 08/09:

Γιβραλτάρ-Νησιά Φερόε (21:45)

Ελβετία-Σλοβενία (21:45)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Ισραήλ-Ιταλία (21:45)

Κόσοβο-Σουηδία (21:45)

Κροατία-Μαυροβούνιο (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)