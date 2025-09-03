ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκατούζο μίλησε για τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκατούζο μίλησε για τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ

 Περίπου έναν μήνα πριν από τον σημαντικό αγώνα μεταξύ της εθνικής Ιταλίας και του Ισραήλ, που θα γίνει στο Ούντινε για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το αθλητικό και ανθρώπινο διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης. 

    Γνωρίζοντας το ευαίσθητο πλαίσιο και τις εντάσεις που μπορεί να περιβάλλουν ορισμένες διεθνείς διοργανώσεις, ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής μοιράστηκε τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια και την πιθανότητα ταραχών, τονίζοντας παράλληλα την δέσμευσή του στην ειρήνη και τον σεβασμό προς τους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι αρκετές ομοσπονδίες έχουν ζητήσει μποϊκοτάζ του αγώνα και έχουν επικοινωνήσει με τις αρμόδιες πολιτικές αρχές.

    «Μπορεί να υπάρξουν δημόσιες ταραχές κατά την διάρκεια του αγώνα Ιταλία-Ισραήλ στο Ούντινε; Είμαι άνθρωπος της ειρήνης και μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω πολίτες και παιδιά να επηρεάζονται. Μου ραγίζει την καρδιά. Αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και η FIGC εργάζεται επίσης σκληρά για να βρει λύσεις και να οργανώσει έναν τέλειο αγώνα στο Ούντινε, μεταξύ άλλων και από άποψη ασφάλειας. Το καθήκον μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά ελπίζω ότι θα βρεθεί μια ειρηνική λύση. Αυτή είναι μια κατάσταση που με επηρεάζει βαθιά και με πληγώνει», σχολίασε ο Γκατούζο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ θα «υποδεχθεί» σε πέντε ημέρες στο «Nagyerdei Stadion» στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, την «σκουάντρα ατζούρα».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC: Αυτοί δηλώθηκαν από τον Καρσέδο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι ομάδες με τα ακριβότερα ρόστερ στη φετινή σεζόν, σύμφωνα με το «Transfermarkt»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα πρόστιμα και ποινές του Αθλητικού Δικαστή!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ με τις πρώτες δηλώσεις του Ανδρέου: «Θαυμάζω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Βαγγέλης Μαρινάκης ή Εσπίριτο Σάντος; Οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν θέση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αλκαράθ: «θέλω να πάρω εκδίκηση... έχω χάσει αρκετές φορές από τον Τζόκοβιτς»

Τένις

|

Category image

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Τάνκοβιτς... και ίσως Πάφου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γκατούζο μίλησε για τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανδρέου η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Και επίσημα η λύση συνεργασίας Ανόρθωσης – Γκόμεθ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η συμφωνία με τους επενδυτές δεν προχώρησε – Ανακοίνωση από τον Διγενή Μόρφου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Αλεξίου η Ίντερ!

Ελλάδα

|

Category image

Ποντένσε: «Χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι, ανυπομονώ να πετύχουμε ακόμη περισσότερα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη