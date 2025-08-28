Οι 36 ομάδες της league phase του Champions League και τα γκρουπ δυναμικότητας

Η προκριματική διαδικασία του Champions League έφτασε στο τέλος της και πλέον γνωρίζουμε και τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα playoffs ολοκληρώθηκαν, με Καραμπάγκ, Κλαμπ Μπριζ, Μπενφίκα και Κοπεγχάγη να παίρνουν τα τελευταία εισιτήρια.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (28/08), στις 19:00.

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπενφίκα

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κλαμπ Μπριζ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο/Γκλιμτ

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Καραμπάγκ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ

sport-fm.gr