Επικό σκηνικό στον πάγκο της Λίβερπουλ: Το 2-0 έγινε τόσο γρήγορα που το… έχασε ο Σλοτ

Η Λίβερπουλ πήρε μία πολύ δύσκολη και αγχωτική νίκη κόντρα στη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Ωστόσο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι παίκτες του Άρνε Σλοτ θα έφευγαν άνετα με τους τρεις βαθμούς.

Ειδικά όταν ο Ούγκο Εκιτικέ έκανε το 2-0 με που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός στράικερ χρειάστηκε μόλις 22 δευτερόλεπτα για εκμεταλλευτεί την πάσα που του έκανε ο Κόντι Χάκπο και να νικήσει με υπέροχο πλασέ τον Νικ Πόουπ.

Όμως, όλα αυτά έγιναν τόσο γρήγορα που ο Άρνε Σλοτ όχι μόνο δεν κατάφερε να το προλάβει ή να το δει το τέρμα του Εκιτικέ. Αλλά ήταν στη φυσούνα και επέστρεφε στον πάγκο του. Παρόλα αυτά δεν είδε το κατόρθωμα του παίκτη του και έτσι στο τέλος ρωτούσε ξανά και ξανά τι έγινε για να μάθει!

Η αντίδρασή του αν μη τι άλλο επική!

Ιδού η επική αντίδραση του Άρνε Σλοτ όταν έμαθε ότι ο Ούγκο Εκιτικέ έκανε το 2-0

Hugo Ekitike scored just 20 seconds into the second half, which was too quick for Arne Slot! 😆 pic.twitter.com/zlXLhSgYIE — Premier League (@premierleague) August 25, 2025

