ΒΙΝΤΕΟ: One… Μπαπέ show!

Χάρη στα δύο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 3-0 της Οβιέδο για το πρωτάθλημα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης για κάτι τέτοια ματς πήρε τον Κιλιάν Μπαπέ. Για να σκοράρει εκείνος. Για να κάνει αυτός τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι χάρη σε εκείνον η «βασίλισσα» επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 3-0 της Οβιέδο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga.

Ο Γάλλος στράικερ ήταν (μέχρι και το 93′) ο μοναδικός σκόρερ του συνόλου του Τσάμπι Αλόνσο, αφού και απέναντι στην Οσασούνα αυτός έκανε τη διαφορά. Στις καθυστερήσεις έκανε ο Βινίσιους αισθητή την παρουσία του με το γκολ του, αλλά και την ασίστ νωρίτερα στο γκολ του Μπαπέ.

Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ενθουσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει για την ώρα. Ωστόσο, παίρνει αυτό που θέλει. Τις νίκες. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς και ο… περίεργος πανηγυρισμός του Βινίσιους στο 2-0 που έδειχνε να βρίζει κάποιον!

ΤΟ ΜΑΤΣ:

H Οβιέδο από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης έδειξε τις προθέσεις της. Οι γηπεδούχοι άφησαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι που λίγο ως πολύ όλοι περίμεναν και πίστευαν ότι θα γινόταν. Ο Αλόνσο δεν έδωσε φανέλα βασικού στον Βινίσιους οπότε όλοι οι ποδοσφαιριστές του όχι μόνο πήραν το… μήνυμα.

Αλλά μπήκαν πολύ δυνατά, ώστε να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Παρόλα αυτά η άμυνα της Οβιέδο ήταν καλά διαβασμένη και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα! Μέχρι που στο 38′ ο Γκιουλέρ βρήκε με ωραία κάθετη τον Μπαπέ και αυτός από κοντά έκανε το 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα το έργο των φιλοξενούμενων έγινε πιο εύκολο και απλό.

Η Οβιέδο στο 60′ και έπειτα έπαιζε πιο επιθετικά. Βγήκε πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, αφού δεν είχε να χάσει τίποτα, παρά μόνο να νικήσει. Οι μονομαχίες στον χώρο του κέντρου ήταν πολλές και δυνατές. Αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να βρει χώρο και να γενικότερα να δημιουργήσει φάσεις. Στο 82′ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ αλλά το σου του Αλσάν βρήκε στο δοκάρι. Λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 2-0 με τον Μπαπέ και τον Βινίσιους να του δίνει την ασίστ με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά.

Το 3-0 ήρθε από τον ίδιο στο 93′ μετά από πολύ καλή και αποτελεσματική αντεπίθεση των Μαδριλένων που ήταν ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους!

sportsking.gr 

