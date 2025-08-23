«Προσπαθεί για τον δανεισμό του Τσιμίκα η Ρόμα»

Η Ρόμα παρουσιάζεται ως ακόμα μια ομάδα που συμμετέχει στη διεκδίκηση του Κώστα Τσιμίκα, από τη στιγμή που εκείνος πλέον έμεινε τρίτος στις προτεραιότητες για τις θέσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ.

Ο Greek Scouser, όπως αναφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, αποτελεί μεταγραφικό στόχο της ομάδας του Γκασπερίνι και μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως οι «τζαλορόσι» προσπαθούν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού.

Υπενθυμίζεται πως από πλευράς Λίβερπουλ θέλουν να βοηθήσουν τον «Τσίμι» να βρει ομάδα και χρόνο συμμετοχής και γι’ αυτό συζητούν κάθε πιθανή πρόταση, ακόμα και αυτές του δανεισμού.

Πηγή: sport-fm.gr