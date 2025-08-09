Αυτός είναι ο κάτοχος της φανέλας με το Νο9 στη Ρεάλ

Στον Βραζιλιάνο Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα ή αλλιώς Εντρικ, ανήκει πλέον, η φανέλα με το νούμερο «9» σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Ο 19χρονος στο περσινό πρωτάθλημα στο περσινό πρωτάθλημα είχε 22 συμμετοχές και 1 γκολ και θα φοράει το νούμερο που είχε ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει διαρρεύσει ότι πλέον θα αγωνίζεται με το «7».

Ο Έντρικ στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν προ των πυλών της εξόδου αλλά τελικά φαίνεται ότι ο Τσάμπι Αλόνσο τον υπολογίζει.