«Αποκαλύφθηκαν» οι κορυφαίοι του «France Football» - Ολοι οι υποψήφιοι

Ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 69η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα», ενόψει μιας τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι, από τον όμιλο «Amaury»-ιδιοκτήτη των «France Football» και «L'Équipe»-, σε συνεργασία με την UEFA

Θα είναι μία χρονιά Ισότητας για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025 που θα απονείμει τον ίδιο αριθμό διακρίσεων σε γυναίκες και σε άνδρες. Έτσι τα τρόπαια που προηγουμένως υπήρχαν μόνο για άνδρες θα απονέμονται πλέον και σε γυναίκες (καλύτερη τερματοφύλακα/ Τρόπαιο Γιασίν (Yashin), καλύτερη νέα παίκτρια/ Τρόπαιο Κοπά (Kopa), καλύτερη σκόρερ/ Τρόπαιο Γκερντ Μίλερ (Gerd Müller).

Το βραβείο της κορυφαίας σκόρερ αναμένεται να απονεμηθεί στην Έβα Πάγιορ (Ewa Pajor), η οποία έχει σκοράρει 47 γκολ και έχει δώσει 19 ασίστ σε 61 αγώνες για την Μπαρτσελόνα και την Πολωνία.

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Τα βραβεία: η «Χρυσή Μπάλα» για άνδρες και γυναίκες, το τρόπαιο «Kopa» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος νέος παίκτης), το τρόπαιο «Yashin» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος τερματοφύλακας), το τρόπαιο «Gerd Müller» για άνδρες και γυναίκες (πρώτος σκόρερ συλλόγου/εθνικής ομάδας), το τρόπαιο «Johan Cruyff» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος προπονητής συλλόγου/εθνικής ομάδας), ο σύλλογος της Χρονιάς για άνδρες και γυναίκες, και το βραβείο «Socrates», που απονέμονται από τον όμιλο «L'Équipe» και την «Peace and Sport», για φιλανθρωπικές δράσεις ή κοινωνικούς σκοπούς που πραγματοποιούνται από έναν αφοσιωμένο πρωταθλητή.

Όπως είναι γνωστό η «Χρυσή Μπάλα» του 2025 θα απονεμηθεί με βάση τα αποτελέσματα της σεζόν και όχι του ημερολογιακού έτους, δηλαδή την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025.

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών του 2025, που θα απονεμηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» στην υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτηςαπό το 2018 με εννέα παίκτες. Χωρίς τον νικητή μεταξύ των τριάντα, ο νικητής αναπόφευκτα θα είναι, όπως και το 2024, για πρώτη φορά.

Πέρυσι, τη «Χρυσή Μπάλα» κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Pedri (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Οι Αγγλίδες, πρωταθλήτριες Ευρώπης, και οι γυναίκες της Άρσεναλ, που νίκησαν απροσδόκητα την Μπερτσελόνα στο Champions League, αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025.

Νικήτρια το 2024 ήταν η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία είναι εκ νέου υποψήφια.

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Οι κορυφαίες ομάδες σε άνδρες-γυναίκες

Αυτή τη σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κατακτήσει τα πάντα (Champions League, Ligue 1, Coupe de France και και Champions League) εκτός από το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο sυλλόγων, το οποίο κέρδισε η Τσέλσι. Η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μποταφόγκο έχουν επίσης κερδίσει τρόπαια αυτή τη σεζόν και είναι υποψήφιες για το βραβείο της ανδρικής ομάδας της χρονιάς

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Η Άρσεναλ, νικήτρια του Champions League, έρχεται δυναμικά για να επισκιάσει τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στην τελετή απονομής στις 22 Σεπτεμβρίου: Μπαρτσελόνα, , δύο φορές νικήτρια του βραβείου Συλλόγου της Σεζόν το 2023 και το 2024, η Τσέλσι και η Λυών, που ήταν ήδη υποψήφιες πέρυσι. Η Ορλάντο Πράιντ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει τη λίστα.

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι υποψήφιοι/ιες προπονητές/τριες σε ομάδες ανδρών-γυναικών

Κανένας από τους πέντε προπονητές που ήταν υποψήφιοι φέτος για το βραβείο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy) για τον καλύτερο προπονητή ανδρών (συλλόγου ή εθνικής ομάδας) δεν ήταν παρών στην εναρκτήρια απονομή πέρυσι. Ποιος, λοιπόν, θα διαδεχθεί τον Κάρλο Αντσελότι στις 22 Σεπτεμβρίου;

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Ένα χρόνο μετά την πρώτη απονομή του Τροπαίου Κρόιφ, που απονέμεται στον καλύτερο προπονητή γυναικείας ομάδας, το βραβείο συνεχίζει και φέτος τη διαδρομή του. Η Σαρίνα Βίγκμαν, πέμπτη πέρυσι, έγραψε ιστορία κατακτώντας το τρίτο συνεχόμενο Euro (2017 με την Ολλανδία, 2022 και 2025 με την Αγγλία).

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Οι 10 υποψήφιοι τερματοφυλακες σε άνδρες-γυναίκες

Με τις αποφασιστικές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της νικηφόρας ευρωπαϊκής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φαβορί για να να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει το 2021. Ο μόνος που έχει πετύχει αυτό το διπλό κατόρθωμα (2023 και 2024), είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων.

Οι 10 υποψήφιοι για το «Τρόπαιο Γιασίν» ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Για πρώτη φορά, το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται σε γυναίκες. Μεταξύ των πέντε υποψηφίων τερματοφυλάκων, τρεις έλαμψαν εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες εθνικές τους ομάδες στο Euro.

Οι πέντε υποψήφιες για το «Τρόπαιο Γιασίν» γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Οι 10 υποψήφιοι/ιες για καλύτερο παίκτη/τρια σε άνδρες-γυναίκες κάτω των 21 ετών

Ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό φέτος επίσης είναι το Τρόπαιο Kopa(για να τιμήσει την καλύτερη νεαρή παίκτρια), θα αφορά και τις γυναίκες, με πέντε υποψήφιες παίκτριες κάτω των 21 ετών.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (Kop/Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)