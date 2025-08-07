Η Αλ Χιλάλ «έκλεισε» τον Νούνιες

Ο Ντάρβιν Νούνιες θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι διοικούντες την Λίβερπουλ, συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν στην Αλ Χιλάλ, έναντι 53 εκατομμυρίων ευρώ, συν 12 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ο 26χρονος Ουρουγουανός επιθετικός έδωσε το «πράσινο» φως για να ενταχθεί στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, ικανοποιημένος από τον σχεδιασμό του Σιμόνε Ιντζάγκι. Το μόνο που απομένει είναι να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Νούνιες, τον οποίο διεκδικούσαν εδώ και καιρό η Νάπολι και η Μίλαν, πήρε επιτέλους την απόφασή του και θα παίξει στην Pro League, όπου θα συναντήσει τους Τεό Ερνάντεζ και Ζοάο Κανσέλο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ