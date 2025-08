Τα βρίσκει με Λειψία και ολοκληρώνει το «μπαμ» με Σέσκο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή του Σέσκο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Όπως επιβεβαίωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος του γερμανικού Sky Sports, οι διαπραγματεύσεις της ομάδας του Αμορίμ με τη Λειψία βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, με την προσφορά να έχει ανέβει (80 εκατ. ευρώ εκτός των μπόνους) και με τη συμφωνία να θωρείται απλώς θέμα χρόνου.

Ο Σέσκο έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ για το συμβόλαιό του διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030, περιμένοντας απλώς να πάρει το «οκ» και να ταξιδέψει στην Αγγλία για τα ιατρικά τεστ.

🚨⏳ Manchester United and RB Leipzig are in concrete negotiations over Benjamin #Sesko now. An agreement is expected. As previously revealed, #MUFC have already increased their fixed offer to €80 million.



Total agreement between Sesko and Manchester United is done — contract… pic.twitter.com/KpDPypWY89