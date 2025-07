Έφτασε στο Μόναχο ο Λουίς Ντίας-Υπογράφει στην Μπάγερν

Στο Μόναχο προσγειώθηκε νωρίς το πρωί, με πτήση από το Τόκιο, ο Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός εξτρέμ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Λίβερπουλ στην Μπάγερν, που θα στοιχίσει 75 εκατ. ευρώ.



Το deal των δύο ομάδων είναι δεδομένο και ο παίκτης πήρε άδεια για να φύγει από την προετοιμασία των Reds στην Ιαπωνία.

Ο 28χρονος άσος, που είχε βρεθεί και στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, είχε πάει από την Πόρτο στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2022 για 52 εκατ. ευρώ.



Σε 148 εμφανίσεις με τους Reds είχε 41 γκολ και 23 ασίστ κατακτώντας μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

🚨📹 Excl | Luis #Díaz now at Munich Airport! 🛫



Medical booked for today, as reported. Signing of his contract after that. ✍️



📹 @kerry_hau | @hannessude @SkySportDE 🇨🇴 pic.twitter.com/pPT0cV18Ng