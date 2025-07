Οι δύο «τελειωμένοι» του Σλοτ

H Λίβερπουλ πάει για το μεγάλο κόλπο. Για τη μεγάλη μεταγραφή τη αυτό το καλοκαίρι. Αν του Φλοριάν Βιρτς ήταν σπουδαία. Τότε αυτή που Αλεξάντερ Ίσακ ξεπερνάει κάθε όνειρο και κάθε προσδοκία. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει κάποιος ή κάποιοι να αποχωρήσουν. Να βρεθούν παραπάνω χρήματα στα ταμεία της.

Γι’ αυτό τον λόγο και ο Άρνε Σλοτ δεν υπολογίζει σε δύο παίκτες του. Στον Ντάργουιν Νούνιες και τον Φεντερίκο Κιέζα. Αυτό τουλάχιστον έκανε γνωστό με το ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλό δημοσιογράφος θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσουν οι δύο παίκτες από τις τάξεις των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ έχει στα χέρια της προτάσεις. Και μάλιστα καλές. Ειδικά για τον Λατίνο φορ. Τόσο η Νάπολι, όσο και η Αλ Χιλάλ έχουν μιλήσει μαζί του, αλλά και με την αγγλική ομάδα. Οι πρωταθλητές Ιταλίας φαίνεται να έχουν το πρώτον λόγο και να είναι πιο ψηλά στις προτιμήσεις του. Στα θέλω του. Ωστόσο και ο Ιταλός μετράει… ώρες.

Άλλωστε φάνηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Ολλανδού προπονητή. Όχι τώρα. Μέσα στη σεζόν. Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους έπαιξε ελάχιστα και ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αλλά για την ώρα τίποτα δεν είναι σίγουρο ή δεδομένο. Εκείνος θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να λύσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ και μετά όντας ελεύθερος να δώσει τα χέρια με την επόμενη ομάδα του. Εκείνη που είναι πιο κοντά είναι η Κόμο!

