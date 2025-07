Γιαμάλ: Ο διάδοχος του Μαραντόνα και του Μέσι με τη «βαριά» φανέλα

Tην ημέρα που ενηλικιώθηκε ο βιρτουόζος αρτίστας κληρονόμησε το θρυλικό νούμερο "10" των Καταλανών και δείχνει ικανός να το υποστηρίξει.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα πως ο Λαμίν Γιάμαλ είναι ο νέος κάτοχος της ιστορικής φανέλας με το Νο10, σε μια απόφαση υψηλού συμβολισμού για το μέλλον του συλλόγου και του ίδιου του παίκτη.

Ο 18χρονος εξτρέμ, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 13 Ιουλίου, διαδέχεται τον Άνσου Φάτι στον θρυλικό αριθμό, με τον τελευταίο να έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Μονακό τον προηγούμενο μήνα. Η αλλαγή αριθμού έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή του νέου εξαετούς συμβολαίου του Γιάμαλ με την ομάδα, που τον δεσμεύει με τους “Μπλαουγράνα” μέχρι το 2031.

Aπό το 2023 όταν και έκανε ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα με το νούμερο 41, έχει φορέσει το 27 και το 19.

