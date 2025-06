Ρεάλ Μαδρίτης: Ο σταρ που θα φοράει το ιστορικό νούμερο «10»

Η αποχώρηση του Λούκα Μόντριτς θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλο ερωτηματικό όμως γίνεται και για την φανέλα με το νούμερο «10»…

Ο Κροάτης μέσος φοράει εδώ και χρόνια την φανέλα με το «10» στην πλάτη και μετά την αποχώρηση του θα πρέπει α βρεθεί ο νέος κάτοχος της.

Πολλά είναι τα ονόματα που ζητούσαν και ήθελαν το συγκεκριμένο αριθμό στην φανέλα, όμως η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνεννόηση με τον Τσάμπι Αλόνσο, αποφάσισαν ποιος θα είναι το νέο «10αρι» του συλλόγου.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων δεν ζήτησε κάτι τέτοιο, όμως οι άνθρωποι της Ρεάλ πιστεύουν πως είναι ο κατάλληλος για να διαδεχθεί τον Λούκα Μόντριτς.

Μάλιστα, το κάνουν φυσικά και για εμπορικούς λόγους, καθώς στη Ρεάλ θεωρούν πως οι φανέλες του Μπαπέ με το «10» θα αυξήσουν τις πωλήσεις, ενώ θα «μεγαλώσει» το brand name του ίδιου του ποδοσφαιριστή, όντας πλέον και με τη βούλα ο ηγέτης της επόμενης μέρας

🚨 NEW: Kylian Mbappé has not asked to take number 10.



But, Real Madrid wants to give it to him – because they believe that number '10' will increase the club's sales together with Mbappé's marketing, brand & leadership. @marca pic.twitter.com/yz5RgFXvaz