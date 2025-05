Το συγκινητικό βίντεο της Melbourne FC για τον Άγγελο Ποστέκογλου

Ο νυν τεχνικός της Τότεναμ και θριαμβευτής του φετινού Europa League, είδε την πατρίδα του να τιμά τις ρίζες του και να αναδεικνύει το ξεκίνημα της καριέρας του.

«Αν ξεχνάς την ιστορία σου, δεν έχεις μέλλον», αναφέρει ένα γνωμικό που φαίνεται πως ενστερνίστηκε απόλυτα η Melbourne FC, μέσα από αυτό το αφιέρωμα στον Ποστέκογλου.

Ο Έλληνοαυστραλός προπονητής έχει διανύσει μια μακρά και απαιτητική πορεία, γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες. Σήμερα, όμως, απολαμβάνει την καταξίωση, τόσο ως κομμάτι της ιστορίας της Τότεναμ όσο και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σεβόμενη το παρελθόν και τις ρίζες του, η Melbourne FC δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο-αφιέρωμα στον Ποστέκογλου, αναδεικνύοντας στιγμές από την εποχή που αγωνιζόταν με πάθος στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας τα εξάταπά του και δίνοντας τις πρώτες του μάχες στο ποδόσφαιρο.

Ange Postecoglou – the man, the myth, 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱.



From his early days as a Hellas junior, to a championship-winning captain and coach, Ange has gone on to become a serial winner wherever he’s been. His football journey is truly one of a kind.



Now, he stands as a… pic.twitter.com/cBDqAFff8z