Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή Τσάμπι Αλόνσο

Ένα από τα πιο «hot» ταλέντα παγκοσμίως και ειδικά στη θέση του κεντρικού αμυντικού είναι ο Ντιν Χάουσεν της Μπόρνμουθ, με τον νεαρό Ισπανό να έχει μαγέψει ολόκληρη την Premier League με τις εμφανίσεις του, την ώρα που είναι μόλις 20 ετών.

Όπως φαίνεται ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εντυπωσιασμένη από τον νεαρό και αναμένεται να τον κάνει δικό της φέτος το καλοκαίρι. Ο Τσάμπι Αλόνσο θα διαδεχθεί τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της «Βασίλισσας» και θέλει να ενισχύσει άμεσα την ομάδα του.

Η πρώτη του μεταγραφή όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Χάουσεν με σκοπό να δυναμώσει την αμυντική του γραμμή, εκεί όπου φέτος η Ρεάλ πληγώθηκε πολλάκις, λόγω τραυματισμών.

Αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Χάουσεν περνάει ιατρικά στο Λονδίνο και μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 BREAKING: Real Madrid agree all details of deal to sign Dean Huijsen, here we go! 🤍⭐️



Huijsen undergoing medical NOW then set to sign five year deal until 2030, Real Madrid will pay £50m to Bournemouth.



Real see Huijsen as top talent and Xabi Alonso wanted to bring him in. pic.twitter.com/P4K9nK63bN