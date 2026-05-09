Ψυχωμένη Σεβίλλη, επέστρεψε από την κόλαση και έκανε άλμα παραμονής!

Φωνάζει παρών για την παραμονή στη La Liga την πιο κρίσιμη ώρα η Σεβίλλη! Οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν με ανατροπή 2-1 της Εσπανιόλ, σε ένα παιχνίδι που ήταν πίσω στο σκορ έως το 81ο λεπτό, όμως, στο φινάλε πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό comeback.

Έτσι, η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου μετά το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» βγήκε εκτός επικίνδυνης ζώνης και εκτοξεύτηκε στη 12η θέση με 40 βαθμούς. Από την άλλη, οι ηττημένοι έπεσαν στη 15η θέση με 39 βαθμούς.

Η Εσπανιόλ κατάφερε να προηγηθεί στο 56' με τον Ντολάν, αλλά είδε τη Σεβίλλη να ισοφαρίζει αρχικά στο 82' με τον Καστρίν και να παίρνει την τεράστια νίκη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Άκορ Άνταμς για το τελικό 2-1

