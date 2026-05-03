Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ για την εν εξελίξει αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, όμως ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν από τη σέντρα και κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι της Premier League, προκαλώντας ανησυχία. Ο θρυλικός πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αποχώρησε από το γήπεδο ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από τη βρετανική Daily Mail.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η μεταφορά του 84χρονου Σκωτσέζου τεχνικού έγινε για προληπτικούς λόγους, με τους γιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί και να αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του. Μάλιστα, η διακομιδή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Φέργκιουσον είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, την οποία ξεπέρασε μετά από χειρουργική επέμβαση, παρά τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τωρινή του κατάσταση.