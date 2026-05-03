ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Φέργκιουσον είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ για την εν εξελίξει αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, όμως ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν από τη σέντρα και κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι της Premier League, προκαλώντας ανησυχία. Ο θρυλικός πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αποχώρησε από το γήπεδο ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από τη βρετανική Daily Mail.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η μεταφορά του 84χρονου Σκωτσέζου τεχνικού έγινε για προληπτικούς λόγους, με τους γιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί και να αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του. Μάλιστα, η διακομιδή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Φέργκιουσον είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, την οποία ξεπέρασε μετά από χειρουργική επέμβαση, παρά τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τωρινή του κατάσταση.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ρόσα με βολίδα κράτησε ανοικτή την πόρτα της Ευρώπης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την ΑΕΚ η απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωτάθλημα Ένταξης - Τα αποτελέσματα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Πάφος 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη ενδεκάδα του Σα Πίντο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μήνας τελευταίων τίτλων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Λοσάδα για τη μάχη με την Πάφος FC

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απρόοπτο με Καττιρτζή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Σπόντες» Ηλιάδη για ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η σημαία (πρέπει) να μείνει στον ιστό της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ανδρέου στο ΓΗΠΕΔΟ: «Πρώτη χρονιά, πρώτο πρωτάθλημα και τώρα το Champions League μας περιμένει!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Σέλτικ πέρασε από το Εδιμβούργο και «έπιασε» τη Χαρτς στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Ροθάδα για την... απόδραση από το ΓΣΠ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη