Η Σέλτικ πέρασε από το Εδιμβούργο και «έπιασε» τη Χαρτς στην κορυφή

Η Σέλτικ δυσκολεύτηκε αλλά τελικά έφυγε με τους τρεις βαθμούς (1-2) από την επίσκεψή της στο Εδιμβούργο και το «σπίτι» της Χιμπέρνιαν -η οποία απο το 21ο λεπτό αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του ΜακΓκραθ- «πιάνοντας» την Χαρτς στην κορυφή της σκωτικής Premier League.

Τις αποστάσεις στο σκορ άνοιξε (41') η Σέλτικ με τον Μαέντα, αλλά η οικοδέσποινα ισοφάρισε άμεσα (45'+3') με τον Νιούελ. Ο Ιχεανάτσο στην επανάληψη (72') ήταν αυός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας τη νίκη (1-2) για τους «καθολικούς».