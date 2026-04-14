Αντίδραση εδώ και τώρα

Η ομάδα της Λεμεσού μπορεί να τέθηκε εκτός στόχων, αυτό όμως δεν σημαίνει πως στις οκτώ αγωνιστικές θα παρουσιαστεί χωρίς κίνητρο. Ο Λιάσος Λουκά δούλεψε στην ψυχολογία των παικτών του ώστε να αποφύγουν ξανά παιδικά λάθη και στιγμές χωρίς συγκέντρωση.

Στα δύο πρώτα παιχνίδια της τελευταίας φάσης του πρωταθλήματος, οι πράσινοι μπαίνουν μουδιασμένοι, δίνουν χώρο και χρόνο στον αντίπαλο με αποτέλεσμα να μένουν πίσω στο σκορ. Αυτό έγινε τόσο με την Ομόνοια όσο και με τον ΑΠΟΕΛ. Και στα δύο, δεν κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη.

Σήμερα, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στον Άρη θέλουν να δείξουν αντίδραση και σφυγμό πρώτα απ’ όλα για τον δικό τους εγωισμό. Εξάλλου δεν έχει κερδίσει φέτος τους γαλάζιους, καθώς κατέγραψε μια ήττα και μια ισοπαλία. Ο Κύπριος τεχνικός γνωρίζει πως απέναντί του θα βρει μια ομάδα που κυνηγά τους δικούς της στόχους κι έτσι το έργο του δικού του συνόλου, δεν θα είναι εύκολο. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζεται μόνο ο Νίκολιτς.