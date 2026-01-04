Δύσκολη εξόρμηση στην πρωτεύουσα για τον Άρη!

Ο στόχος των πρασίνων της Λεμεσού είναι η πρώτη φετινή νίκη στη Λευκωσία, που θα τους διατηρήσει σε τροχιά κορυφής. Παράλληλα η ελαφρά ταξιαρχία θέλει να χτίσει ένα δύνατο μόμεντουμ μέσα στο 2026 για να επανέλθει η καλή ψυχολογία στο στρατόπεδο της ομάδας.

Το ΓΣΠ αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική έδρα, καθώς στους αγώνες με Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ ο Άρης έμεινε χωρίς νίκη και χωρίς γκολ. Ένα ενδεχόμενο τρίποντο σήμερα θα είναι μόλις το τρίτο φετινό εκτός έδρας και το δεύτερο μακριά από το «Αλφάμεγα».

Στη διάθεση του Ρατζκόφ βρίσκεται ο νέο μεταγραφικό απόκτημα, Λελέ, που μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις ενώ ο Βανά Άλβες θα διεκδικήση τη φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια. Εκτός παραμένουν οι ποδοσφαιριστές του Λευκορώσσου που βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.