Οι τελευταίες εβδομάδες στο στρατόπεδο του Απόλλωνα συνοδεύτηκαν από αρκετές εξελίξεις, με το πρόσημο να είναι κυρίως θετικό. Η αλλαγή προπονητή, που έφερε αισθητή βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας, και η ανεβασμένη ψυχολογία έχουν δημιουργήσει διαφορετικό κλίμα, την ίδια ώρα που διαφοροποίηση παρατηρείται και στη στάση του Νίκου Κίρζη.

Η πρόσφατη ανοικτή συνάντηση με τον κόσμο του Απόλλωνα έφερε σημαντικές τοποθετήσεις και... μηνύματα. Ο πρόεδρος παραδέχθηκε λάθη, έδειξε διάθεση να αλλάξει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και ξεκαθάρισε πως αναζητούνται λύσεις για την επαναφορά της ομάδας σε υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, παρά το ναυάγιο με τον Άγγλο επενδυτή Γκάμπριελ Γκρεγκ, η προσπάθεια για εξεύρεση οικονομικού συμπαίκτη συνεχίζεται, με στόχο τη θωράκιση της ομάδας σε βάθος χρόνου.

Πλέον, στο Κολόσσι επικρατεί η αίσθηση ότι μπαίνουν γερά θεμέλια για κάτι καλύτερο. Βασικός στόχος της φετινής σεζόν παραμένει η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ενώ ενδεχόμενη κατάκτηση κάποιου τίτλου θα αποτελέσει υπέρβαση και δικαίωση για όλους τους εμπλεκόμενους. Κάτι φαίνεται να αλλάζει στον Απόλλωνα και, όπως όλα δείχνουν, η ομάδα δείχνει να βαδίζει σε σωστό δρόμο σε όλα τα επίπεδα.