Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

Η άνοδος κάποιων παικτών οφείλεται στον Αργεντινό τεχνικό

Ο Απόλλων διαθέτει ποιοτικό ρόστερ και αυτό δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, πριν από την έλευση του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, οι κυανόλευκοι έμοιαζαν να έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Παρά τις εμφανείς δυνατότητες της ομάδας, η εικόνα στο γήπεδο και η συγκομιδή βαθμών δεν ανταποκρίνονταν στο πραγματικό της επίπεδο. Από τη στιγμή που ο 43χρονος προπονητής ανέλαβε τα ηνία, το σκηνικό άλλαξε άρδην. Η λεμεσιανή ομάδα μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

Πέρα από τα αποτελέσματα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αγωνιστική αναγέννηση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών λες και με κάποιο μαγικό κόλπο ο Αργεντινός τεχνικός τους «ξεμπλόκαρε». Οι Μάρκες, Ροντρίγκες, Λιούμπιτς, Μπράουν, Τόμας και Σπόλιαριτς έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιτυχίες, κάτι που αποδίδεται ξεκάθαρα στη δουλειά του και στην ψυχολογία που έφερε ξανά στο Κολόσσι.

