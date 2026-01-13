Κερδίζει και αρέσει ο Απόλλωνας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Το έργο του Ερνάν Λοσάδα δεν ήταν εύκολο.

Ανέλαβε μία μεγάλη ομάδα η οποία παραμένει μακριά από τους φυσικούς της στόχους μεσούσης της περιόδου, έχοντας μπροστά του δύσκολα και συνεχόμενα παιχνίδια. 

Ο αρχικός στόχος ήταν η ομάδα να κερδίσει τα πρώτα ματς, προκειμένου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Ο Απόλλωνας έκανε το 3Χ3 με το διπλό στο Παραλίμνι και πάει με ανεβασμένη την ψυχολογία στο αυριανό (14/1, 18:00) παιχνίδι κυπέλλου με την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα».

Η νίκη στο «Τάσος Μάρκου» τον εδραίωσε επίσης στο πρώτο γκρουπ αφού πλέον η διαφορά από την 7η ΑΕΛ είναι στους έξι βαθμούς. Παράλληλα, η ομάδα μείωσε τη διαφορά από την τέταρτη θέση και την ΑΕΚ στους 4. Η προσοχή όλων στρέφεται τώρα στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης (14/01) με την Ανόρθωση. Ένα νοκ άουτ παιχνίδι σ΄έναν θεσμό ο οποίος ενδιαφέρει πολύ τον Απόλλωνα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Μάρκοβιτς ανέβασε ρυθμούς και το πιο πιθανόν είναι να επιστρέψει στην αποστολή, ενώ οι πιθανότητες να προλάβει και ο Ζμέρχαλ είναι στο 50-50. Σε μία άλλη εξέλιξη, οι γαλάζιοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Μαρσελίνιο. 

ΑΠΟΛΛΩΝ

