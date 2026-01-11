ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

Ζητούμενο η τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα της Λεμεσού.

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών ταξιδεύει ο Απόλλωνας στο «Τάσος Μάρκου», εκεί όπου την Κυριακή (17:00) θα αντιμετωπίσει την ΕΝΠ.

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια της ομάδας να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής. Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, που μπήκε με το δεξί στο 2026, έχει μπροστά του μια ακόμη πρόκληση και καλείται να τη διαχειριστεί με σοβαρότητα και συνέπεια αν θέλει να φτάσει στο ζητούμενο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Βούρος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Λαμ, ενώ ερωτηματικό παραμένει το πώς θα καλυφθούν οι απουσίες των Ροντρίγκες και Λιούμπιτς, με τον Αργεντινό τεχνικό να εξετάζει τις επιλογές του.

 Όσον αφορά τα μεταγραφικά, κοντά στην έξοδο βρίσκεται ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει. Μάλιστα έμεινε και εκτός αποστολής. Σε περίπτωση οριστικού «διαζυγίου», ο Απόλλωνας θα κινηθεί για την απόκτηση αντικαταστάτη στη μεσαία γραμμή.

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζονται λόγω τιμωρίας οι Γκάρι Ροντρίγκες, Λαμ και Λιούμπιτς ενώ στα πιτς έμειναν και δεν μπορούν να προσφέρουν οι Ζμέρχαλ και Μάρκοβιτς.

Διαβαστε ακομη