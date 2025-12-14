Έχει επιπλέον κίνητρο ο Απόλλωνας απέναντι στον Άρη

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται απέναντι στους πράσινους της Λεμεσού. Από την περίοδο του 2022 όπου και κατέκτησαν το πρωτάθλημα, οι κυανόλευκοι έχουν πανηγυρίσει μόλις μία νίκη σε έντεκα αγώνες, κάτι που αποτελεί επιπλέον κίνητρο, πέρα από τη βαθμολογική σημασία του αγώνα. Δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ κέρδιαε μόνο ένα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Κύπριος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Πραξιτέλη Βούρο λόγω καρτών, ενώ εκτός παραμένει και ο τραυματίας Λάζαρ Μάρκοβιτς. Στα θετικά η επάνοδος του Ντουντού.

Όλοι στο Κολόσσι θέλουν να μπουν με το δεξί στο δεύτερο μισό της α' φάσης και να ανατρέψουν τη μέτρια εικόνα των τελευταίων παιχνιδιών!